التحقيقات تكشف تفاصيل حريق أخشاب أسفل كوبري تحت الإنشاء في بولاق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب الجيزة، تفاصيل حريق اندلع أسفل كوبرى تحت الإنشاء بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن النيران اشتعلت فى أخشاب كانت معدة للاستخدام فى بناء الكوبري، من مصدر مجهول حتى اللحظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة عليه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من اخماد النيران قبل انتقالها للعقارات المجاورة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى الذين تولوا رفع الأدلة من موقع الحريق، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لتحديد أسباب ومصدر اشتعال النيران؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكوبري تحت الإنشاء في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتبين أن النيران اشتعلت بأخشاب خاصة ببناء كوبري تحت الإنشاء، ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة للمكان، بالإضافة إلى إجراء التحريات لكشف سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.