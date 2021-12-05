اليابان تعتزم تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات للدول النامية

تعتزم اليابان تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات للدول النامية لمواجهة متحور أوميكرون.

وتطالب الأمم المتحدة بتوزيع أسرع للقاحات، قائلة إن معدلات التطعيم المنخفضة في الدول النامية في إفريقيا وأماكن أخرى وراء تفشي المتحور.

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية هاياشي يوشيماسا القول للصحفيين إنه حتى إذا كان يمكن لليابان احتواء العدوى، فإن الخطورة ستظل قائمة في حال استمر تواجد الفيروس في أماكن أخرى بالبلاد. وأضاف أن الجهود العالمية لاحتواء الفيروس أساسية.

وقد تعهدت الحكومة بتقديم مساهمة بقيمة مليار دولار لمبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وتعتزم اليابان توفير 60 مليون جرعة لقاح، وقد قامت بتوزيع نصفها حتى الآن.

وكانت أعلنت اليابان، عن إضافة الهند واليونان ورومانيا، بالإضافة إلى أربع ولايات أمريكية، إلى قائمة الدول والمناطق التي يخضع الوافدون منها إلى متطلبات حجر صحي أكثر صرامة، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه سيطلب من المسافرين الوافدين من الدول الثلاث، إلى جانب الولايات الأمريكية كولورادو وهاواي ومينيسوتا ونيويورك، قضاء ثلاثة أيام من فترة الحجر الصحي التي تبلغ أسبوعين، في المنشآت التي تحددها الحكومة اليابانية.

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، توسيع نطاق القائمة خلال مؤتمر صحفي أمس بعد أن اتخذت فرقة عمل حكومية القرار وسط زيادة عدد المصابين بالسلالة المتحورة الجديدة على مستوى العالم.

ويخضع عدد من البلدان، بما في ذلك النمسا والإكوادور وفرنسا، لنفس قاعدة الأيام الثلاثة، وتخضع العشرات من الدول الأخرى لمتطلبات حجر صحي أكثر صرامة، مثل إقامة المسافرين في مرافق تخصصها الحكومة اليابانية لمدة 10 أيام.

ورصدت اليابان أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، الثلاثاء الماضي، مما دفعها إلى فرض حظر دخول البلاد على جميع الأجانب، بمن فيهم المقيمون الذين يحملون تأشيرات طويلة الأجل، والذين زاروا مؤخرًا أيًا من الدول الإفريقية العشر التي يُرجح أن تكون لديها عدوى واسعة النطاق لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.