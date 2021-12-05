الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تعتزم تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات للدول النامية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعتزم اليابان تكثيف مساعداتها لتوفير اللقاحات للدول النامية لمواجهة متحور أوميكرون.

وتطالب الأمم المتحدة بتوزيع أسرع للقاحات، قائلة إن معدلات التطعيم المنخفضة في الدول النامية في إفريقيا وأماكن أخرى وراء تفشي المتحور.

ونقلت هيئة الاذاعة اليابانية هاياشي يوشيماسا القول للصحفيين إنه حتى إذا كان يمكن لليابان احتواء العدوى، فإن الخطورة ستظل قائمة في حال استمر تواجد الفيروس في أماكن أخرى بالبلاد. وأضاف أن الجهود العالمية لاحتواء الفيروس أساسية.

وقد تعهدت الحكومة بتقديم مساهمة بقيمة مليار دولار لمبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وتعتزم اليابان توفير 60 مليون جرعة لقاح، وقد قامت بتوزيع نصفها حتى الآن.

وكانت أعلنت اليابان، عن إضافة الهند واليونان ورومانيا، بالإضافة إلى أربع ولايات أمريكية، إلى قائمة الدول والمناطق التي يخضع الوافدون منها إلى متطلبات حجر صحي أكثر صرامة، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه سيطلب من المسافرين الوافدين من الدول الثلاث، إلى جانب الولايات الأمريكية كولورادو وهاواي ومينيسوتا ونيويورك، قضاء ثلاثة أيام من فترة الحجر الصحي التي تبلغ أسبوعين، في المنشآت التي تحددها الحكومة اليابانية.

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، توسيع نطاق القائمة خلال مؤتمر صحفي أمس بعد أن اتخذت فرقة عمل حكومية القرار وسط زيادة عدد المصابين بالسلالة المتحورة الجديدة على مستوى العالم.

ويخضع عدد من البلدان، بما في ذلك النمسا والإكوادور وفرنسا، لنفس قاعدة الأيام الثلاثة، وتخضع العشرات من الدول الأخرى لمتطلبات حجر صحي أكثر صرامة، مثل إقامة المسافرين في مرافق تخصصها الحكومة اليابانية لمدة 10 أيام.

ورصدت اليابان أول إصابة بسلالة "أوميكرون"، الثلاثاء الماضي، مما دفعها إلى فرض حظر دخول البلاد على جميع الأجانب، بمن فيهم المقيمون الذين يحملون تأشيرات طويلة الأجل، والذين زاروا مؤخرًا أيًا من الدول الإفريقية العشر التي يُرجح أن تكون لديها عدوى واسعة النطاق لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

فتح كوبري الجيزة المعدني بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات

قنصل مصر بشيكاغو ينظم لقاء حول «طريق الكباش»

مطالبات بوقف حملات اعتقال الراهبات فى إثيوبيا

المرور يعيد فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء الإصلاحات وصيانة الفواصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية