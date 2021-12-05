تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طالب في 6 أكتوبر

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طالب جامعي داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة طالب جامعي.

وتم إجراء معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.