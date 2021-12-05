القبض على المتهمة بالاعتداء على طفلها فى القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأطفال بالضرب بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتضرر إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بتضررها من زوج ابنتها "عرفيًا"، ونجلتها، لقيامهما بالاعتداء بالضرب على حفيد الشاكية، ونجل المشكو فى حقها (طالب، سن 13) مُحدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لطلبه النوم فى غرفة والده المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعللت المشكو فى حقها "نجلة الشاكية" ذلك لقيامها بتأديب نجلها لتحدثه معها بطريقه غير لائقة.

وتم نقله للمستشفى لإسعافه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.