الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تباشر التحقيقات في قتل امرأة على يد زوجها في الجيزة

جثة
جثة

تباشر النيابة التحقيقات في جريمة القتل التي شهدتها منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وراح ضحيتها ربة منزل على يد زوجها، حيث وثقها بحبل، واعتدى عليها بالضرب بعصا حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

وكشفت تحريات الرائد حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن زوج المجنى عليها "عامل" وراء ارتكاب الجريمة، حيث وثقها بحبل، ثم اعتدى عليها بعصا، حتى فارقت الحياة من شدة التعذيب.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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