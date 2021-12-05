الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين بقتل مواطنين في المطرية

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل شخصين اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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