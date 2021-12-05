هارب من 134 سنة سجن: هربت من ديوني بشيكات بدون رصيد

أدلي متهم تم القبض عليه بعد هروبه من إجمالي أحكام 134 سنة حبس، بتورطه في العديد من القضايا والجرائم، وتوقيعه على نفسه إيصالات أمانة وشيكات، وصدور أحكام قضائية ضده وصل مجموعها 134 سنة سجن.

وأضاف المتهم في اعترافاته أن الديون حاصرته وكان يتهرب منها بـ"شيكات" دون رصيد، حتى وجد نفسه مطلوبا في 330 حكمًا.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية هاربًا من أحكام بإجمالى 134 سنة حبس، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه "مالك شركة لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل" ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة قسم شرطة الدخيلة خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فـى 330 حكم فى قضايا "شيكات، تبديد" بإجمالى حبس 134 سنة وكفالات 840 ألف جنيه.