الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 2796 حالة وفاة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 2796 حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس، وذلك عقب أن أجرت ولاية بيهار عملية مطابقة وقامت بتعديل بيانات حالات الوفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 473 ألفًا و326 حالة، وكانت الهند قد سجلت أمس 291 حالة وفاة بالفيروس.

ويذكر أن الهند سجلت 3998 حالة وفاة بالفيروس في 21 يوليو الماضي، عقب أن أجرت ولاية ماهاراشترا عملية مطابقة وتعديل للبيانات.

ونقلت شبكة " ان دي تي في" عن الوزارة القول إن من بين حالات الوفاة ، 2426 حالة تم إضافتها بعد تعديل البيانات. وقد أجرت أيضًا ولاية كيرالا عملية مطابقة للبيانات مما أسفر عن إضافة 263 حالة وفاة.

وسجلت الهند 8 آلاف و895 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 34 مليون و633 ألفًا و255 حالة.

وكان سجلت الهند ثالث حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت إدارة الصحة في ولاية "جوجارات" الهندية- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- إنه تم تسجيل الحالة في منطقة "جام نجر" لرجل كان عائدًا من زيمبابوي ويبلغ من العمر 72 عامًا، مشيرة إلى أنه تم عزله ومراقبته.

 

 

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وائل لطفي

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