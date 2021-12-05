المرور يعيد فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء الإصلاحات وصيانة الفواصل

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، بعد إجراء عمليات صيانة وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت مطالع كوبري الساحل بسبب إصلاحات، فى إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبري الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه تم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ويستلزم الأمر إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيام فقط ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.