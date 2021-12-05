أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة.

وجاء في البيان أن هناك حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 70% تكون أمطار رعدية في بعض الأحيان تقريبًا مع تعرض مدينة الإسكندرية لنوة قاسم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك استمرار للشوائب العالقة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يصابوا بنزلات البرد.

ووجهت تعليمات للسائقين على الطرق السريعة أن يهدئوا من سرعتهم تجنبًا لوقوع الحوادث بسبب الشبورة الكثيفة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة:

الأحد 5 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

الإثنين 6 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الثلاثاء 7 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 17.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.