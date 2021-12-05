وصول 12 رحلة طيران دولية مختلفة لمطار مرسى علم.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 12 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 2000 سائح من عدة جنسيات أجنبية مختلفة، بينها أوكرانية وألمانية وبولندية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة فور وصول السياح لأرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة، وتطبيق الإجراءات داخل الفنادق.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس السبت، 24 رحلة طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارىبداية من أمس السبت، وسط تشديد في الإجراءات الاحترازية المتبعة، منها 3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الأسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الأوربية وأوكرانيا.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر وصول خلال الأسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من إيطاليا و15 رحلة من ألمانيا و5 منالتشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير فى معدلات وصول الرحلات الأوكرانية، والمقرر أن تصل منها 23 رحلة أسبوعية لمطار مرسى علم.

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية في مرسى علم حالة من الانتعاشة.

مسؤل فندقى: القطاع السياحى يشهد انتعاشة حقيقة فى الفترة الحالية

من جانبه أكد عاطف عثمان، مدير أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، لـ"الدستور"، أن القطاع السياحي المصري يشهد حاليًا انتعاشة حقيقة مقارنةً بالأعوام السابقة بفضل معدل الآمان الذي يشعر به السائح منذ الوصول وحتى مغادرته مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة في فتح أسواق خارجية أمام السوق السياحي المصري ساهم في جذب المزيد من الجنسيات الوافدة.

وأضاف "عثمان"، أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة هيكلة وتطوير لصناعة السياحة، والتي تعد من اعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما تقدمة الدولة المصرية للقطاع السياحي دفع القطاع للنهوض مرة أخرى والمنافسة لجذب أكبر عدد من الشركات الكبرى، مؤكدًا أن الموسم السياحي الشتوي بدء مبكرًا بشكل غير مسبوق.