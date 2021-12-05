ضبط 10 أطنان سماد مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، والعميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة وذلك للمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين ومتابعة المواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 400 شيكارة سماد مجهول المصدر بإجمالي 10 أطنان، وضبط أحد المستودعات لتصرفة في 800 اسطوانة غاز منزلية في السوق السوداء، وضبط أحد مصانع الأعلاف للغش والتدليس، والتحفظ على 10 شكائر ناقصة الوزن.

كما تم ضبط 3 مستودعات غاز لعدم الإعلان عن أسعار الموزعين والدليفري، وضبط 6 مستودعات غاز لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قد ضبطت أمس الأول مصنع جبن بناحية المحمودية يقوم بالغش التجارى عن طريق خلط دهن نباتى "شورتنج" ومواد خام محظور استخدامها إلى المنتج النهائى وتم التحفظ على 300 كجم جبن كمنتج نهائى و عدد 6 كراتين دهن نباتى وعدد 5 شكائر مواد خام محظور استخدامها يقوم بإضافتها إلى المنتج النهائى، وضبط مصنع جبن بناحية المحمودية يقوم بالإنتاج بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وتم ضبط والتحفظ على 700 كجم جبن كمنتج نهائى.

كما قامت الحملة بضبط بدال تمويني لقيامه بالاستيلاء دون وجه حق في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١١١٢٣٣ جنيهًا والتصرف فيها دون وجه حق وتم ضبط صاحب المحل والمدير المسئول وعرضهم رفقه المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف.