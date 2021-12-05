الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكوك حول نجاح القوات الإثيوبية فى الاستيلاء على بلدات تيجراى

تيجراي
تيجراي

شكك عدد من المحللين لوكالة "فرانس برس" في استيلاء الجيش الإثيوبي على بلدات في تيجراي، مؤكدين أن قوات الحكومة الأثيوبية غير مدربة لاسيما وأن الحكومة الأثيوبية ناشدت المواطنين القادرين على حمل السلاح الانضمام لجبهة القتال ضد جبهة تحرير تيجراي رغم أن الكثيرين ممن انضموا لادراية لهم بأمور السلاح.

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي قد أعلن في وقت سابق انضمامه لجبهة القتال ضد جبهة تحرير تيجراين ومع ذلك ، لا تزال الطريقة التي حققت بها الحكومة انتصاراتها وما تعنيه بالنسبة لنتيجة نهائية في الحرب المستمرة منذ عام ، نقاط نقاش حاد مع دخول القتال مرحلة جديدة غير مؤكدة.

يأتي هذا فيما أستولت جماعة جبهة تحرير شعب تيجراي على مدينتي ديسي وكومبولتشا على طريق سريع رئيسي متجه نحو العاصمة أديس أبابا، مؤكدة أنها على  بعد حوالي 220 كيلومترًا (135 ميلًا) شمال شرق أديس أبابا عن طريق البر.

وقال أويت ويلدميكل ، خبير الأمن في القرن الأفريقي بجامعة كوينز في كندا، ليس هناك شك في أن الحكومة يمكن أن تدعي أنها تتمتع بـ "اليد العليا" في مناطق معينة، وقال: "الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان يمكن ترجمتها إلى اليد العليا في الحرب".

واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا في نوفمبر  2020 عندما أرسلرئيس الوزراء الإثيوبي  قوات للإطاحة بجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري وبحلول أواخر يونيو، استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي معظم تيجراي ، وسرعان ما شنت هجمات على منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.

قال مهدي لبزا ، عالم الاجتماع الذي يدرس قضايا الأراضي والتعبئة في إثيوبيا: "لقد فوجئت تمامًا بالهجوم المضاد الأخير الذي شنته الحكومة".

وتابع: "لقد رأيت كل الأشخاص الذين تم حشدهم ... لكن الشيء هو أنني اعتقدت أنهم لم يتم تدريبهم".

يأتي هذا بينما يحاول الاتحاد الأفريقي التوسط في وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من إراقة الدماء ، على الرغم من إحراز تقدم ضئيل حتى الآن.

تيجراي إفليم تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إقليم تيجراي في إثيوبيا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

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