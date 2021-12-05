الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب ماس كهربائى.. إخماد حريق بمستشفى المركز الطبى فى شرق الإسكندرية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق المدينة، في الساعات الأولى من، صباح اليوم الأحد، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون أي إصابات من العاملين أو المرضي، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.


تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية باندلاع حريق بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق المدينة التابعة لدائرة قسم سيدي جابر.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها الي مكان الحريق، وتم الدفع بمعدات الإطفاء، ووضع كردون أمنى لمنع مرور المواطنين وتم إخماد الحريق.
كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخلاء المكان من المرضى، ونجحت محاولات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق منعا لانتشاره سواء إلى الأدوار الأخرى بالمستشفى والعمارات السكنية المجاورة، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في الاسلاك الكهربائية مما ادي الي نشوب الحريق وامتداده، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم سيدي جابر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حريق المستشفى
الحماية المدنية سيارات الاول حريق الكهرباء مرضى مستشفى الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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