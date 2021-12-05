رئيس الوزراء البريطانى قلق من استمرار انقطاع الكهرباء عن الآلاف بعد العاصفة أروين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "قلق " بشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل لأكثر من أسبوع بعد العاصفة أروين.



ونقلت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية عن رابطة شبكات الطاقة (إينا) إن حوالي 4700 منزل في شمال إنجلترا واسكتلندا لا تزال بدون إمدادات كهرباء حتى بعد ظهر السبت- وذلك بعد أكثر من أسبوع من العاصفة التي ضربت المنطقة في 26 نوفمبر.



وقال جونسون يوم السبت إنه أجرى اتصالات مع أولئك الذين يقودون عمليات الاستجابة لأثار العاصفة أروين، مضيفا أن الحكومة مستعدة لمواصلة دعم أعمال التعافي "بأي طريقة ممكنة".



وتابع في تغريدة عبر موقع "تويتر": "أنا ممتن للجهود المتواصلة التي تبذلها فرق الطوارئ والمتطوعون على الأرض، لكنني ما زلت قلقًا من أن أكثر من 4700 أسرة لا تزال بدون كهرباء".



ومع استمرار العمل لاستعادة الكهرباء، يتوقع اخصائيو التنبؤ الجوي أن تنخفض درجات حرارة لتصل إلى ما بين 4 و 6 درجات مئوية قد تكون مصحوبة برياح عاتية في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد آخر، تقدم "حزب العمال" البريطاني المعارض بشكاوى إلى الشرطة بعد حفلات عيد الميلاد التي نظمها موظفو مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون العام الماضي، في انتهاك لقيود فيروس كورونا.

ووجه نواب "حزب العمال" كتابا إلى شرطة العاصمة في لندن يطالبونها بالتحقيق في التقارير التي تفيد بإقامة احتفالين في داونينغ ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء، في الفترة التي سبقت عيد الميلاد العام الماضي في وقت منع فيه المواطنون من التواصل الاجتماعي مع أي شخص لا يقيم معهم في المنزل.

وكانت صحيفة "ديلي ميرور" قد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن فريق جونسون أقام احتفالا قبيل عيد الميلاد العام الماضي، في وقت كانت فيه لندن تخضع فيه لقيود كورونا الصارمة.

وقالت الصحيفة إن كلا الاحتفالين كان يضم 40 أو 50 شخصا داخل القاعة.

وقال النائب عن حزب العمال باري غاردنر "إذا ثبت وقوع هذه الأحداث، فهذا يعني أن هناك قاعدتان: واحدة للحكومة وأخرى لبقية المواطنين".