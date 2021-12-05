هزة أرضية تضرب إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 6 درجات على سلم ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، حسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأفاد المركز بأن الهزة وقعت على عمق 151 كيلومترا.

وعلى صعيد آخر، ذكر مسؤولون أن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب 41 بحروق خطيرة بعد ثوران بركان سيريمو في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، يوم السبت.

وصرحت إنداه ماسدار نائبة رئيس مقاطعة لوماغانغ خلال مؤتمر صحفي بأنه بالإضافة للوفاة المعروفة والإصابات، هناك شخصان مفقودان وعلق ثمانية من عمال المحاجر عقب البركان.

وثار بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.

وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو إصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم الخيام لإجلاء النازحين.

وأظهرت مقاطع فيديو السكان وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وفي وقت سابق، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.