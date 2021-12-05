أولاف شولتس يشدد على مسؤولية ألمانيا فى مكافحة تغيّر المناخ

أكد المستشار الألماني المقبل أولاف شولتس، أنه على ألمانيا أن تكون نموذجًا يحتذى في مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها كدولة صناعية كبرى أن "تأخذ زمام المبادرة".

وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي سيتولى مهامه الأسبوع القادم: "نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح ذلك"، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.

وأضاف: "سنفعل ذلك لأنفسنا وفي نفس الوقت من أجل الآخرين؛ لأننا نحن من نأخذ زمام المبادرة، كواحدة من أكثر الدول الصناعية ازدهارا في العالم، لها أكثر التقنيات حداثة وأكفأ العلماء".

ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها الأربعاء، بعد أن ينتخب أعضاء البرلمان (البوندستاج) شولتس مستشارًا، لكن قبل ذلك، يجب على أعضاء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المصادقة على وثيقة الائتلاف.

وسيتولى الزعيم المشارك لحزب الخضر روبرت هابيك وزارة المناخ والاقتصاد في الحكومة الجديدة، وسيكون أيضًا نائبًا للمستشار أولاف شولتس.

وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرمة مع الخضر واللبراليين لخلافة حكومة أنجيلا ميركل.

وصوت نحو 600 مندوب لصالح الاتفاق، واقتصرت المعارضة على سبعة مندوبين فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل أربع إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون على الرغم من أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس في جنوب ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج القول، إن ثلاثة من المصابين عادوا من رحلة عمل من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الماضي، والشخص الرابع هو أحد أفراد عائلة أحد العائدين.

وأضاف أن الحالات الأربعة ظهرت عليهم أعراض معتدلة وكانوا في الحجر الصحي.

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أكدت السبت الماضي، تسجيلها أول إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة، أنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.