الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النيجر: مقتل 29 جنديا بهجوم مسلح

هجوم مسلح
هجوم مسلح

ُقتل 29 جنديا بهجوم مسلح استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة غرب النيجر.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مطلع قوله إن "الهجوم الذي استهدف المعسكر وقع في منطقة تيرا غرب البلاد".

وأفادت الأنباء في وقت سابق، بأن هجوما مسلحا استهدف معسكرا للقوة الإفريقية المشتركة لدول الساحل بمنطقة تيرا.

وفي سياق متصل  ـ أفادت مصادر عسكرية وأهلية، بأن مسلحين هاجموا أحد أحياء مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا بصاروخين، ما أدى الى جرح شخص وإصابة منزلين قرب مطار المدينة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شخصين من سكان المدينة، أن الصاروخين اللذين أطلقا من مكان مجهول الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش سقطت في منطقة سكنية بالقرب من حي مطار غوماري غير البعيد من قاعدة للقوات الجوية النيجيرية.

وقال إدريس محمد: "كنت في الداخل عندما سمعت الانفجار الأول وبعد وقت قصير مرّ صاروخ ثان فوق منزلي أصاب المنزل الثاني في غوماري"، مشيرا الى أن "أحدا لم يصب في المنزلين".

وأشار كياري علي الذي يقيم في الشارع حيث سقط الصاروخ الثاني في حي مطار غوماري إلى أن الصاروخ دمر قسما من المنزل الذي أصابه.

وقال بعد تفقده المنزل "لحسن الحظ لم يكن هناك أحد في المنطقة عندما سقط الصاروخ".

وأعلن الجيش النيجيري في بيان أنه قام بالرد على "خرق أمني" من قبل "إرهابيين يشتبه في أنهم من بوكو حرام وتنظيم الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا".

وقال المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو "سمع دوي انفجارات في مايدوغوري في الساعات الأولى من اليوم"، مضيفا "لقد تسبب هذا الحادث المؤسف بقدر من الأضرار والذعر".

وتابع: "على الرغم من عدم وقوع خسائر في الأرواح، إلا أنه تم للأسف الإبلاغ عن إصابة طفيفة"، مشيرا الى أن القوات البرية وبدعم جوي "نجحت في تحييد هذه التهديدات ومحاولة التسلل من قبل الارهابيين".

الافريقي هجوم قتل ندى جندى مقتل النيجر هجوم مسلح هدف مسلح أفريقي إفريقية المشتركة مشتركة معسكر الافريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى

المكسيك: 251 وفاة جديدة بكورونا

«الصحة»: 39 وفاة و892 إصابة جديدة بكورونا

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال