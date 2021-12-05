جنوب أفريقيا: بدء موجة رابعة من كورونا

أفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا بأن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا مستمر في الزيادة وأن البلاد دخلت الموجة الرابعة من الجائحة رسميا.

وسجل المعهد الوطنى للأمراض المعدية 16366 حالة عدوى جديدة بعد إجراء 68703 فحوص كورونا.

ويمثل هذا نسبة 23.8 % من النتائج الإيجابية، بانخفاض طفيف عن نسبة الحالات الإيجابية أول أمس الجمعة التي بلغت 24.3 %.

ونقلت شبكة "إي إن سي إيه" الإخبارية المحلية عن رضوان سليمان، الباحث في مركز البحث العلمي والصناعي أن عدد الفحوص لا يمكن اعتباره سببا للزيادة السريعة في حالات العدوى.

وأضاف: "في الواقع إذا تمكنا من فحص المزيد من الأشخاص، كان سيتم تسجيل معدل إصابات أعلى".

وذكر سيبونجيسيني دلومو، وكيل وزارة الصحة أن البلاد دخلت الموجة الرابعة من الجائحة، وأن معدل نقل المصابين بكورونا إلى المستشفى الأسبوع الماضي أظهر أن 2 % فقط من الحالات كانت بين أشخاص تم تلقيحهم وقال "98 % لم يتلقوا التطعيم".

وتتجه كل الأنظار حاليا على جنوب إفريقيا التي تعد من بين أول الدول التي سجلت حالات إصابة بسلالة أوميكرون، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية باعتبارها "مقلقة".

وذكر خبراء أن الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في فهم ما إذا كانت السلالة تمثل خطورة شديدة وما إذا كان يمكن ألا تستجيب للقاحات الحالية.

وفي الوقت نفسه، سجلت تشيلي يوم السبت أول حالة إصابة بالسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

ووصل الشخص المصاب إلى البلاد قادما من غانا في 25 نوفمبر الماضي وكانت نتيجة فحص كورونا "بي سي أر"قبل المغادرة سلبية والتي تجرى وفقا للاجراءات.

ومع ذلك، فإن الفحص الأخر الذي أجري له في مطار سانتياجو عند الوصول كانت نتيجته إيجابية وتم اكتشاف السلالة أوميكرون. ويخضع الشخص، الذي تلقى تطعيمه بالكامل ، للعزل ويتمتع بصحة جيدة.

وسجلت البرازيل قبل ذلك أول حالة أوميكرون في أمريكا الجنوبية. وتم إلغاء العديد من حفلات ليلة رأس السنة في البلاد، بما في ذلك الاحتفالات التقليدية في ريو دي جانيرو، بسبب الجائحة.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، بشأن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد.

واتفق الاثنان على التعاون لمواجهة الجائحة، طبقا لما أعلنه الكرملين في موسكو يوم السبت ،ولم تعلن روسيا عن تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بالسلالة "أوميكرون" وتشكو روسيا من ارتفاع معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا، منذ أشهر.

وأبلغت السلطات يوم السبت عن وفاة 1215 شخصا بسبب الفيروس خلال يوم واحد. وربما يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك، وطبقا لهيئة الإحصاء الروسية "روستات"، فقد توفي 74 ألفا و893 شخصا بسبب الفيروس في أكتوبر فقط، وهو أعلى رقم شهري، حتى الآن، منذ بدء الجائحة.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت إحصائيات الحكومة بشأن الفيروس انخفاض حالات الوفاة بسبب كورونا، بشكل كبير، في أكتوبر.