«المرأة واستراتيجية 2030» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. اليوم

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية. ففي السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان "المرأة واستراتيجية 2030".

هذا ويشارك في اللقاء كلا من: دكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة إيمان خطاب رئيس جمعية دراسات القانون الدولي.

في سياق متصل، يليها في السابعة مساء نفس اليوم، في مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، افتتاح معرض مسابقة التصوير الفوتوغرافي، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ويستمر المعرض حتي العاشر من شهر ديسمير الجاري.

ــ "عالمنا بهجة" احتفالية في ببيت العيني بذوي الهمم

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يقيم مركز ابداع الطفل في بيت العيني، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الحادية عشر صباح اليوم أيضا، احتفالية فنية كبري تحت عنوان "عالمنا بهجة " .

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، من بينها عرض مسرحي بعنوان "حكايات ماما ستو"، ويدور حول النصائح والحكايات التي تقدمها لنا جدتنا، كما يتضمن البرنامج فقرات للساحر والمهرج، والبلياتشو، ويختتم الحفل بفقرة غنائية وموسيقية بشخصيات كرتونية وعرائس

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واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تم تحديده من قبل الأمم المتحده عام 1992 ويوافق الثالث من ديسمبر كل عام، ويهدف إلي زيادة الفهم لقضايا الإعاقة بهدف ضمان حقوقهم، كذلك إلي زيادة الوعي لدمج ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما يهدف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، للحث علي ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غير منقوصة، وأيضاً في الخطط والبرامج التنمويّة، ويتمّ ذلك من خلال برنامج العمل العالمي الذي يجب أن تُطبّقه وزارة الصحّة، والمتعلّق بالمعاق.

التوعية الشاملة بحقوق المعاقين الصحيّة.توعية المعاقين وأسرهم بكافّة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجّان، من أجل تيسير حياتهم المعيشيّة.توعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، مهما اختلفت احتياجاتهم، أو أماكن سكنهم. الحثّ على أن يتم إشراك المُعاق في جميع برامج التنمية في مجتمع.

واستطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.