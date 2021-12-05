«أنافيشانا الهندية» تقيم حفلا فنيا بقصر ثقافة بورسعيد (صور)

قدمت فرقة أنافيشانا الهندية للرقص المسرحي بقيادة الفنانة سانجيتا شارما، عرضًا مسرحيًا فنيًا على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة المصرية من خلال الهيئة العامة لقصورة الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة و بين السفارة الهندية بالقاهرة، وضمن جولاتها الفنية في عدد من محافظات مصر.

حفل أنافيشانا الهندية

حفل أنافيشانا الهندية

وقدمت الفرقة مجموعة من الرقصات، التي تعبر عن تاريخ الهند وثقافتها، وذلك وسط حضور جماهيري متميز، تحت إشراف الشاعر السيد السمري مدير القصر، وبحضور الدكتورة جيهان الملكي مدير عام فرع بورسعيد.

حفل أنافيشانا الهندية

أبدي الحضور سعادتهم بالعروض الفنية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة، وقدموا لهم الشكر على الإبداع، مؤكدين أن حضورهم كان فرصة للتعرف على ثقافات جديدة، وفن مختلف.

حفل أنافيشانا الهندية

فرضت إدارة القصر إجراءات إحترازية مشددة، وذلك لحماية الحضور من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا، وأكدت علي ضرورة ارتداء الكمامة، ودعت المهتمين بالفن والثقافة وحضور الحفلات للحصول علي لقاح كورونا حفاظاً علي سلامتهم.

حفل أنافيشانا الهندية

يذكر أن فرقة انافيشانا الهندية هي فرقة متنوعة ذات رؤية عالمية، من مسرح أنفشانا للرقص، وتضم 11 راقص وراقصة، وتؤدي عروضها تحت قيادة سانجيتا شارما.