«الدواء» تحذر من تخزين الأدوية فى الحمامات والأماكن غير الملائمة

حذرت هيئة الدواء المصرية من تخزين الأدوية في أجواء أو أماكن غير ملائمة مثل الحمام، مشيرة إلى ضرورة اتباع التعليمات الصحيحة لحفظ الدواء المكتوبة على العبوات.

وأضافت أن بعض الأدوية تحتاج إلى الاحتفاظ بها في أماكن باردة بعيدة عن آشعة الشمس مثل الثلاجات، وأخرى تحتاج إلى أماكن جافة بعيدا عن الرطوبة، وفي جميع الأحوال يجب إبعاد الأدوية عن متناول أيدي الأطفال.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع التعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن تدشين مبادرة تحت عنوان "معا نحو دواء آمن"، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الرعاية الصيدلية، بالصيدليات العامة في مصر لتطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية ؛ مما يضمن الحصول على دواء آمن للمرضى.

وكذلك تعزيز خدمات الصيدليات العامة لتقديم خدمة استقبال بلاغات الآثار الجانبية للأدوية؛ من خلال رفع مستوى الأداء الفني للصيادلة، وتقديم دواء أو مستلزم طبي آمن للمريض المصري، وتدشين مجموعة مركز اليقظة الدوائية المصري " Community Club EPVC"، والتي تضم الصيدليات الرائدة في تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية.

وقد شمل حفل الافتتاح كلمة لكل من: د. أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود. رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، ود. شيرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، عن دور الهيئة في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير دواء آمن وفعال للمريض المصري، وأهمية دور اليقظة الدوائية في ضمان سلامة الأدوية في السوق المصري، وتعزيز دور الصيدليات العامة بمصر نحو تقديم خدمة اليقظة الدوائية للمريض، وخلق سبل تواصل مستمرة بين هيئة الدواء والصيدليات العامة.