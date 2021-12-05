البيت الأبيض يؤكد المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن الثلاثاء المقبل

أكد البيت الأبيض إجراء مكالمة عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "الزعيمين سيبحثان حزمة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، والاستقرار الاستراتيجي والإنترنت وقضايا إقليمية".

وأشارت بساكي إلى أن "بايدن يعتزم التأكيد على قلق الولايات المتحدة للنشاط العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وسبق للكرملين وأكد "عدم تحقيق أي تقدم في مساعي التحضير لقمّة جديدة بين الرئيسين"، معربا عن أمله في "عقد محادثات بينهما حتى نهاية العام".

وتأتي الاتصالات حول القمة الثانية بين الزعيمين في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات، التي سبق أن قال الكرملين إنها "تراجعت إلى أسوأ حالة منذ الحرب الباردة".