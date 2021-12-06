الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يواصل استقراره.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 ديسمبر

الريال السعودي
الريال السعودي

واصل الريال السعودي، استقراره اليوم الأحد، 5 ديسمبر 2021، في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، للأسبوع الثاني على التوالي، مع قرار المملكة العربية السعودية بعودة رحلات العمرة إلى عدة دول ومنها مصر. 


سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-12-2021

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الأحد ، وفقا لما رصده الدستور نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك القاهرة 

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة  نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى 

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع.

استقرار سعر الريال فى بنك مصر

وواصل سعر الريال السعودي استقراره فى بنك مصر، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في حين سجل الريال السعودي فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك كريدي أجريكول

وعن سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، فقد سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي فى بنك بلوم وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع، 

استقرار سعر الريال السعودي فى بنك HSBC

وواصل سعر الريال السعودي استقراره في بنك HSBC،  وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.
 

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سعر الريال فى بنك الإسكندرية اليوم الأحد 

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل 4.15 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك قناة السويس 
واستقر سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس، و سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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