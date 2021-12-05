إحباط محاولة تهريب كمية من التليفونات وأدوات زيت حشيش بمطار القاهرةً

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من التليفونات المحمولة وآخر مصري بحوزته كمية من عبوات زيت خاصة بالشيش الإلكترونية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، إستوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

جمارك مطار القاهرة

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد زغلول أحمد مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات محمولة، وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتفتيش الراكب ذاتيا ما أسفر عن ضبط 20 تليفون محمول منهم جزء داخل حقائب الراكب والباقي داخل الجاكيت الذي يرتديه.

وأشارت المصادر أنه أيضا أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية أيضا القادمة من دبي، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كمية كبيرة من العبوات المتماثلة، وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط 304 عبوة زيت خاصة بالشيش الإلكترونية بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

جمارك مطار القاهرة



وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بالإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بالإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.