هند صبرى أفضل ممثلة فى جوائز فرانكفون للسينما عن فيلم «نورا تحلم»

واصلت النجمة هند صبري حصدها للجوائز والتكريمات العالمية، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة في جوائز فرانكوفون للسينما عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم" والتي تم إعلانها في رواندا حيث تقام دورة العام الحالي.



وتسلمها بدلا عنها ستيفان تيلمان المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج فيلمها "نورا تحلم".



ووجهت هند لإدارة الجائزة رسالة مصورة باللغة الفرنسية جاء فيها إنها تعتذر عن عدم استطاعتها حضور الفعالية وتسلم الجائزة بنفسها ولكنها مرتبطة بالسفر لجدة للمشاركة كعضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر، لافتة إلى أنها سعيدة بهذه الجائزة لأنها تضم عدد كبير النجوم في الدول الناطقة بالفرنسية أو التي تلقت دعما من دول فرانكفونية وهو فخر كبير وشرف أن تحصل على جائزة عالمية بهذه القيمة ووسط كل هؤلاء النجوم.

هذه الجائزة من جوائز التمثيل الكبرى في العالم وتعادل جائزة الأوسكار الأمريكية للدول الناطقة بالفرنسية، ويتنافس عليها أية عمل ناطق بالفرنسية أو به انتاج فرانكفوني عبر العالم كله.



وبدأ منح هذه الجوائز عام ٢٠١٣ في داكار وعام ٢٠١٤ تم توزيعها في باريس وفي ٢٠١٥ وزعت بأبيدجان وعام ٢٠١٦ في بيروت وعام ٢٠١٧ تم توزيعها في ياوندي وعام ٢٠١٨ في سانت لويس وعام ٢٠١٩ تعذر إقامتها بسبب جانحة كورونا وعام ٢٠٢٠ في كيجالي.



وكانت هند قد فازت من قبل بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.



وعن الفيلم نفسه فازت بجائزة أفضل ممثلة من أيام قرطاج السينمائية وأفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائي.



والعديد من الجوائز الأخرى طوال تاريخها، وهي العربية الأولى التي تحصد هذه الجائزة.



من ناحية أخرى تنتظر "هند" قريبا عرض مسلسلها "البحث عن علا" عبر منصة نيتفليكس قريبا،

وهو من ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كإمرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام و زوجة و رائدة أعمال.



يصطحب علا عبدالصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم، الفنانة القديرة سوسن بدر في دور "أم علا"، وهاني عادل في دور زوجها "هشام"، كما ينضم إليهم ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي.



بالإضافة إلى نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟



مسلسل “البحث عن علا “ من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها ”Salam prod” بالتعاون مع "partner pro" والمنتج المنفذ أمين المصري، المسلسل مستوحى من شخصيات حقيقية من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال من إخراج هادي الباجوري.



وتنطلق أحداث المسلسل يعد حدث مصيري تشرع "علا عبدالصبور" في رحلة اكتشاف الذات والتعامل مع تحدياث الواقع الجديد.