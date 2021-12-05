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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«رياح وأتربة».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 5-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد 5-12-2021، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد نهارا، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، كما تتساقط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (40:50% تقريبا)، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (45 : 55 كم /س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 21 14
الإسكندرية 21 14
وادى النطرون 21 14
طنطا 21 14
شبين الكوم 21 14
دمنهور 21 14
بلطيم 20 14
مطروح 21 13
السلوم 21 13
سيوة 20 09
بورسعيد 21 16
دمياط 21 14
الزقازيق 21 14
المنصورة 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 22 13
رفح 21 13
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 24 15
طابا 21 14
كاترين 15 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 27 16
مرسى علم 27 16
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 21 10
أسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 24 11
الأقصر 25 11
أسوان 27 13
إدفو 27 13
أبوسمبل 26 12
الوادى الجديد 24 11
شلاتين 30 18
إبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 27 18
 

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