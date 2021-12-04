أمريكا: وفرنا ميزانية ضخمة لمواجهة الصين ودعم قدراتنا العسكرية

أكد لويد أوستن ‏وزير الدفاع الأمريكي، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في قدرات عسكرية جديدة لتكون أكثر خطورة عن بعد.

وقال ‏وزير الدفاع الأمريكي خلال تصريحات صحفية مساء اليوم إنهم وفروا ميزانية ضخمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين، مشيرا إلى أنهم لا يسعون لإنشاء نسخة آسيوية من الناتو لكن سيحمون حلفائهم هناك بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف أوستن: "لا نحاول بناء تحالف ضد الصين وانما سنقوي شبكة حلفائنا من أجل دعم السلام في منطقة المحيط الهادئ".

‏‎واعتبر أوستن أن الصين تطور أسلحتها النووية لكي تصل الى ألف رأس نووي بحلول العام 2030 مشيرا إلى أنه على واشنطن وبكين مسؤولية عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى مواجهة.

وكشف عن أن الولايات المتحدة خصصت ميزانية كبرى لمواجهة التحديات التي تفرضها بكين مؤكدا أن الصينيون لا يخفون عزمهم على تغيير الوضع الراهن وتحدي التفوق الأمريكي.

وأشار أوستن إلى أن الجيش الصيني يسعى إلى الندية مع الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادي مضيفاً "لا نبحث عن حرب باردة جديدة ولا نسعى إلى عالم منقسم‏".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إنهم عازمون على ردع أي عدوان.

التزام أمريكا بدعم اوكرانيا

وفيما يتعلق بأوكرانيا شدد ‏وزير الدفاع الأمريكي على التزام واشنطن بمساعدة أوكرانيا والحفاظ على سيادتها.

الأمريكيون يخشون من تهديدات الصين

وأجرى معهد رونالد ريجان دراسة حديثة نقلتها قناة فوكس نيوز أفادت بأن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون الصين أكبر تهديد للولايات المتحدة، بينما يرى حوالي 14% منهم فقط روسيا التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المعهد في تقريره: "لأول مرة في دراستنا، حدد معظم الأمريكيين دولة واحدة على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة، هي الصين".