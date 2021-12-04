الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: وفرنا ميزانية ضخمة لمواجهة الصين ودعم قدراتنا العسكرية

لويد أوستن
لويد أوستن

أكد لويد أوستن ‏وزير الدفاع الأمريكي، السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في قدرات عسكرية جديدة لتكون أكثر خطورة عن بعد.

وقال ‏وزير الدفاع الأمريكي خلال تصريحات صحفية مساء اليوم إنهم وفروا ميزانية ضخمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين، مشيرا إلى أنهم لا يسعون لإنشاء نسخة آسيوية من الناتو لكن سيحمون حلفائهم هناك بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف أوستن: "لا نحاول بناء تحالف ضد الصين وانما سنقوي شبكة حلفائنا من أجل دعم السلام في منطقة المحيط الهادئ".

‏‎واعتبر أوستن أن الصين تطور أسلحتها النووية لكي تصل الى ألف رأس نووي بحلول العام 2030 مشيرا إلى أنه  على واشنطن وبكين مسؤولية عدم تحول المنافسة بين البلدين إلى مواجهة.

وكشف عن أن الولايات المتحدة خصصت ميزانية كبرى لمواجهة التحديات التي تفرضها بكين مؤكدا أن الصينيون لا يخفون عزمهم على تغيير الوضع الراهن وتحدي التفوق الأمريكي.

وأشار أوستن إلى أن الجيش الصيني يسعى إلى الندية مع الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادي مضيفاً "لا نبحث عن حرب باردة جديدة ولا نسعى إلى عالم منقسم‏".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إنهم عازمون على ردع أي عدوان.

التزام أمريكا بدعم اوكرانيا

وفيما يتعلق بأوكرانيا شدد ‏وزير الدفاع الأمريكي على التزام واشنطن بمساعدة أوكرانيا والحفاظ على سيادتها.

الأمريكيون يخشون من تهديدات الصين

وأجرى معهد رونالد ريجان دراسة حديثة نقلتها  قناة فوكس نيوز أفادت بأن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون الصين أكبر تهديد للولايات المتحدة،  بينما يرى حوالي  14% منهم فقط روسيا التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المعهد في تقريره: "لأول مرة في دراستنا، حدد معظم الأمريكيين دولة واحدة على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة، هي الصين".

الولايات المتحدة الامريكية وزير الدفاع الامريكى الصين أوستن المحيط الهادئ واشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

إيد واحدة.. متبرعون بأراضٍ لـ«حياة كريمة»: «ساندنا الدولة.. وخدمنا أهالينا»

ما أهمية «الجرعة المعززة» ضد كورونا؟

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال