صرف 40% من مقررات التموين للشهر الجارى بالقاهرة للمستفيدين

أكدت فاطمة عبد المقصود عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة أنه تم الإنتهاء من صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر الجاري تراوحت ما بين 35 إلى 40% حاليا للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وقالت عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة في تصريح خاص للدستور إن هناك انتظام في صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز لشهر ديسمبر الجاري من خلال منافذ وفروع جمعيتي وبدالي التمويل وفروع المجمعات الاستهلاكية حتى نهاية الشهر الجاري حيث يتم يوميا عمليات الصرف من تلك المنافذ بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا لمدة 12 ساعة يوميا.

وقالت إن كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز متوفرة لمنظومة التموين الجديدة التي ضمت 32 سلعة بدلا من 28 سلعة ليختار المواطن السلع التي تناسبه من بين السلع حسب متوسط نصيب الفرد الواحد البالغ نحو خمسين جنيها وأربع أفراد يقومون بصرف السلع التموينية بقيمة 200 جنيه و6 أفراد يقومون بصرف السلع التموينية بقيمة 250 جنيه.

وأضافت أن بدالي التموين يتسلمون السلع من خلال مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال استعاضات شهريا تبدا الاستعاضة الأولى من كل شهر يوم 27 ليتم صرف السلع في الشهر التالي وحسب متوسط قيمه التأمين المدفوع بحد 4000 جنيه.

وتابعت أن التاجر التمويني يقوم باستلام السلع حسب متوسط الاستهلاك والسحب على السلع والاقبال عليها يتم توفيرها شهريا من مخازن تجارة الجملة ويتم توزيعها علي أصحاب البطاقات التموينية من خلال تفعيل البطاقات التموينية من خلال ماكينات الصرف.