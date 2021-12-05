الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أنت أقوى من المخدرات».. حملات لتوعية الشباب من مخاطر الإدمان بكورنيش المنيا

حملات لتوعية الشباب
حملات لتوعية الشباب بمخاطر الأدمان في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حلمى، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان وإدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، حملة لتوعية الشباب المترددين على كورنيش النيل بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، حيث تم تعريف الشباب بخطورة الإدمان وتوجيههم إلى أقرب مركز للعلاج من آثار الإدمان، مؤكدين على سرية بيانات الأشخاص وضرورة اختيار الصديق قبل الطريق.

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حملات لتوعية الشباب بمخاطر الأدمان في المنيا

شارك في الحملة محمود أبو كريشة، نائب رئيس مدينة المنيا، ومحمد رشدى مدير مكتب رئيس المدينة، والدكتور وليد عبد الظاهر صندوق مكافحه وعلاج الإدمان، وإدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، وفريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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حملات لتوعية الشباب بمخاطر الأدمان في المنيا

بدوره، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة الفاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات توعية الشباب بأخطار الإدمان بكافة أشكاله وآثاره السلبية عليهم وعلى المجتمع، حيث إنه يؤدي إلى تدمير مستقبلهم وحياتهم كما طالب بحث الشباب على تجنب تناول المخدرات والتأكيد على أن المخدر هو الطريق لتدميرهم صحيا على الابتعاد عن أسباب الإدمان واختيار الصديق الصالح والابتعاد عن أصدقاء السوء مع تعريفهم بأماكن مساعدة وعلاج المدمن وطرق طلب المساعدة والتأكيد علي سرية عملية العلاج أو التواجد بمراكز علاج الإدمان.

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حملات لتوعية الشباب بمخاطر الأدمان في المنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية ترحب بالمشاركة في هذه الحملات بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وباقي الجهات المعنية للمساهمة في إنقاذ الشباب من هذا الخطر المدمر والقضاء على هذا الخطر بما يساهم ويعود بالنفع علي المجتمع.

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حملات لتوعية الشباب بمخاطر الأدمان في المنيا

وطالب رئيس المركز والمدينة جميع فئات المجتمع بالمساهمة في محاربة المخدرات والإدمان، مشيرا إلى أن هذه المعركة تعد رسالة سامية تخدم المجتمع بأكمله مع محاربة تجار المخدرات ومن يقومون بالإتجار في هذه المواد المخدرة.

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حملات لتوعية الشباب بمخاطر الأدمان في المنيا
كورنيش النيل بالمنيا حملات لتوعية الشياب مخاطر الغدمان والمخدرات أنت أقوى من المخدرات الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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