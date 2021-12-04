الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تطبق قواعد جديدة للحد من انتشار متحور أوميكرون

بريطانيا
بريطانيا

شددت بريطانيا قيود السفر على الوافدين وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون"، مؤكدة أنه على جميع القادمين إلى إنجلترا إبراز فحوصات سلبية لفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرات.

 

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الصحة ساجد جاويد، أن القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من الساعة 4:00 من صباح الثلاثاء بتوقيت لندن.

 

وتابع أنه "في ضوء أحدث البيانات سنتخذ مزيدا من الإجراءات لإبطاء انتشار متحور أوميكرون".

 

كما أضاف نيجيريا إلى "القائمة الحمراء" البريطانية للسفر، أي أنه سيتم حظر القادمين من هناك باستثناء المقيمين منهم في المملكة المتحدة وأيرلندا.

 

وسيتعين عزل هؤلاء القادمين في مرافق الحجر الصحي المخصصة.

 

ولفت جاويد إلى أن هناك العديد من الإصابات بمتحور "أوميكرون" مرتبطة بالقدوم من نيجيريا، منها 27 حالة في إنجلترا.

 

من جانبها قالت كارين دي، الرئيسة التنفيذية لاتحاد مشغلي المطارات، إن الإجراءات الجديدة ستكون بمثابة "رادع رئيسي" للسفر، رغم أن المطارات وصناعة السفر كانت تأمل في زيادة طفيفة خلال موسم الأعياد.

 

وكان ارتفع حالات متحور "أوميكرون" المكتشفة في بريطانيا إلى 150 إصابة.

 

كما سجلت بريطانيا 53945 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية منذ 17 يوليو.

 

 

 

“أوميكرون” فيروس كورونا بريطانيا تشديد قيود وزير الصحة ساجد جاويد

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