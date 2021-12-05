الإحصاء: مليارى دولار صادرات مصرية لدول أمريكا الشمالية خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من دول أمريكا الشمالية إلى حدود 2.039 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.56 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 476.7 مليون دولار.



وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الأولى والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 1.544 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 983.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 561.2 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لدولة كندا والتى بلغت 475.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 566.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 90.8 مليون دولار.



أما بالنسبة للواردات، سجلت واردات مصر من دول أمريكا الشمالية 4.153 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.863 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 289.8 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الأولى بواردات قدرها 3.874 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.363 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 511.3 مليون دولار، يليها كندا بواردات بلغت قيمتها 174.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 376.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 202.4 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى إلى 2.91 مليار دولار خـــلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 17.7 ٪.