ماراثون مشي لـ«المحاميات المصريات» ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت مؤسسة المحاميات المصريات، أول مارثون مشى ودراجات للرجال والنساء لمناهضة العنف بحى 6 أكتوبر الجديدة لإعلان أول تجمع سكني مناهض للعنف ضد المرأة، في إطار فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ماراثون مشي لـ«المحاميات المصريات

شارك فى الماراثون النائبة مها عبد الناصر والمهندسة دينا عمران عضو مجلس أمناء السادس من أكتوبر الجديدة، و ريتا نجيب عضو المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة والكابتن عصام مصطفى استشارى التدريبات الرياضية بدجلة بالمز و بطل العالم لرياضة كونج فو ومنى عبد الراضى القيادية بالحزب المصرى الديمقراطى ومنسق عام جبهة نساء مصر، وهبة عادل رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ماراثون مشي لـ«المحاميات المصريات

وتلا الماراثون ورشة رسم وتلوين للأطفال حول التوعية بأشكال العنف ضد النساء والفتيات وآليات الإبلاغ عن مرتكبيه كما شمل اليوم عرض اسكتش فنى لرفض تزويج الأطفال وبنهاية الحفل تم عقد مسابقة للمعلومات حول حملة ١٦ يوم وتم تسليم جوائز للفائزين من أصحاب الإجابات الصحيحة والرسومات الفائزة.

ماراثون مشي لـ«المحاميات المصريات

المحاميات المصريات مبادرة تطوعية تضم محاميات ومتطوعين من مختلف الأعمار وتقدم الدعم للنساء كما تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين النساء من تولى مواقع اتخاذ القرا روتعمل على تعديل التشريعات الغير منصفة للنساء.

