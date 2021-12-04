استمرار ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، أعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا عن تسجيل 22 ألفا و 613 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و56 حالة وفاة. وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و 728 ألفا و 876 حالة، وبلغت الوفيات19 الفا و 642 حالة، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 آلاف و 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين 94 ألفا و72 إصابة والوفيات إلى 134 ألفًا و152 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 22 حالة وفاة، 5649 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و518 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و163 ألفا وحالة واحدة.



وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 5143 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. لترتفع إجمالي الإصابات إلى 962 ألفًا و 695 إصابة. أوضحت الوزارة أن 89 شخصا آخرين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفًا و516 حالة.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 5622 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 589 ألفًا و94 إصابة، بينما استقرت حصيلة الوفيات عند 5707 لعدم تسجيل وفيات جديدة أمس.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1490 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 785 ألفًا و 120 إصابة، كما سجلت 111 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 57 الفًا و 21 حالة.



و في صربيا، سجلت السلطات الصحية 1613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 262 ألفًا و 419 حالة. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و 876 حالة وفاة عقب تسجيل 39 حالة جديدة على مدار أمس.



وفي سلوفينيا سجلت وزارة الصحة 1908 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 428 ألفا و 945 إصابة، في حين تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و 290 حالة وفاة.



وفي مولدوفا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 449 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و18 حالة وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 366 ألفا و162 حالة فضلا عن 9 آلاف و208 حالات وفاة.



وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 727 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و13 حالة وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 256 ألفا و 852 حالة فضلا عن 4 آلاف و226 حالة وفاة.



وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 459 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و 5 حالات وفاة إضافية. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 224 ألفا و654 حالة فضلا عن 1815 حالة وفاة.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 217 ألفًا و 25 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7631 حالة وفاة.



وفي ألبانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 201 ألف و 402 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3109 حالات وفاة.



وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 207 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية وحالتي وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 158 ألفا و283 حالة فضلا عن 2324 حالة وفاة.



وفي الأمريكيتين، سجلت وزارة الصحة الكوبية 111 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 963 ألفا و حالتي إصابة، كما ارتفعت الوفيات إلى 8307 حالات بعد تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.



وفي الدومنيكان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 408 آلاف و 245 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما لم تسجل أي حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 4212 حالة وفاة.



وفي تشيلي،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2036 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 770 ألفا و 620 حالة، وسجلت 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و 465.



وفي أسيا، ففي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 822 ألفا و 392 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و540 حالة.



وفي سريلانكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 566 ألفًا و 936 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و 440 حالة وفاة.



وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 524 ألفا و 122 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 135 حالة وفاة حتى الآن.



وفي القارة الإفريقية، سجل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا 16 ألفا و 366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و20 ألفا و569 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 89 ألفا و965 حالة، عقب تسجيل 21 وفاة على مدار أمس.



وفي إثيوبيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 144 إصابة جديدة، و 7 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 372 ألفا و 90 حالة، وإجمالي وفيات إلى 6794 حالة حتى الآن.



وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و 294 إصابة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليستقر إجمالي الوفيات عند 3667 حالة وفاة حتى الآن.