السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في شبرا الخيمة.. «تنسيقية شباب الأحزاب» تواصل جولاتها التدريبية استعدادًا للمحليات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني الجولات التدريبية للمحليات، وذلك في دائرة النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

واستمرت الجولة بشكل مكثف لمدة ثلاثة أيام لتشمل عدد من المواضيع الهامة، حيث افتتح النائب محمد عبد العزيز اليوم الأول بمحاضرة الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب بتدريب بعنوان الإدارة المحلية بين المشاكل والحلول.

وفي اليوم الثاني قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، تدريياً عن إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الإنتخابية.

واختتم البرنامج في اليوم الثالث، النائب محمد سباعي عضو مجلس الشيوخ، بتدريب بعنوان مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين. فيما تفاعل الحضور مع المتدربين بالأسئلة وتسجيل الملاحظات.

يذكر أن نادي مدربي التنسيقية قد بدأ خلال الفترة السابقة في التحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات" والذي من المقرر أن يكون في دوائر نواب التنسيقية في جميع المحافظات، وقد تم تحديد عددٍ من المعايير يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذا البرنامج من أهمها أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 21 إلى 40 عام، وأن يكون له سجل في العمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وسجل عدد كبير من الراغبين في حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من خلال  فريق عمل نادي مدربي التنسيقية.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب كوادر سياسية لديها علم ومعرفة، وسيجمع التدريب بين المهارات السياسية والشخصية التي يحتاجها الشباب لممارسة الحياة السياسية.

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