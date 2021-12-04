الكونغو.. مقتل 7 مدنيين في هجوم مسلح على بلدة مونغو المشهورة بالمناجم

قتل سبعة مدنيين بهجوم جماعة مسلحة على بلدة مونغو في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيما أعلن الجيش أنه قتل 36 فردا بين المهاجمين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المسؤول المحلي تشيروبين نكوكو نديلاوا قوله: إن "مقاتلين من تعاونية التضامن المسلح لتنمية الكونغو (كوديكو) قصفوا الجمعة بلدة مونغوالو شمال بونيا عاصمة إقليم إيتوري"، مضيفا: أن "مسلحين قتلوا سبعة مدنيين هم طفلان وامرأة حامل وأربعة رجال".

ولفت إلى أن ما حصل أجبر السكان المحليين على الفرار من البلدة الى المناطق المجاورة، مؤكدا أنه تم "حرق عنصرين من كوديكو حيين بعد أن أسرهما شبان غاضبون".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش يوليس نغونغو إن القوات المسلحة "صدت بقوة محاولة التوغل"، مضيفا أن "الحصيلة المؤقتة لهذه العملية هي مقتل 36 من ميليشيا كوديكو وأسر ثمانية".

وأشار إلى أن التفجيرات التي رافقت العملية أدت إلى مقتل إثنين من المارة وإصابة ثلاثة في منطقة التعدين في كامب بلانغيت.

وذكر شهود عيان أن الجيش تدخل واستكشف المنطقة بمروحيتين مقاتلتين على الأقل.