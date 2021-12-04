السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونغو.. مقتل 7 مدنيين في هجوم مسلح على بلدة مونغو المشهورة بالمناجم

بلدة مونغو المشهورة
بلدة مونغو المشهورة بالمناجم

قتل سبعة مدنيين بهجوم جماعة مسلحة على بلدة مونغو في جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيما أعلن الجيش أنه قتل 36 فردا بين المهاجمين.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المسؤول المحلي تشيروبين نكوكو نديلاوا قوله: إن "مقاتلين من تعاونية التضامن المسلح لتنمية الكونغو (كوديكو) قصفوا الجمعة بلدة مونغوالو شمال بونيا عاصمة إقليم إيتوري"، مضيفا: أن "مسلحين قتلوا سبعة مدنيين هم طفلان وامرأة حامل وأربعة رجال".

 

ولفت إلى أن ما حصل أجبر السكان المحليين على الفرار من البلدة الى المناطق المجاورة، مؤكدا أنه تم "حرق عنصرين من كوديكو حيين بعد أن أسرهما شبان غاضبون".

 

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش يوليس نغونغو إن القوات المسلحة "صدت بقوة محاولة التوغل"، مضيفا أن "الحصيلة المؤقتة لهذه العملية هي مقتل 36 من ميليشيا كوديكو وأسر ثمانية".

 

وأشار إلى أن التفجيرات التي رافقت العملية أدت إلى مقتل إثنين من المارة وإصابة ثلاثة في منطقة التعدين في كامب بلانغيت.

 

وذكر شهود عيان أن الجيش تدخل واستكشف المنطقة بمروحيتين مقاتلتين على الأقل.

 

 

الكونغو هجوم مسلح بلدة مونغو مليشيا كوديكو جمهورية الكونغو الديمقراطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

إيد واحدة.. متبرعون بأراضٍ لـ«حياة كريمة»: «ساندنا الدولة.. وخدمنا أهالينا»

ما أهمية «الجرعة المعززة» ضد كورونا؟

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال