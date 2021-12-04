عضو «صحة النواب»: تطعيم الأطفال بلقاح كورونا لن يكون إلزاميًا

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تسيطر على الأوضاع فيما يخص مواجهة تفشي فيروس كورونا وتحوراته.

وأضافت عبد الحليم، في تصريحات لـ" الدستور" أن ذلك لا يعنى التقليل من أهمية الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتطهير المستمر وغسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي، خاصة مع التخوفات العالمية من المتحور الجديد “أوميكرون”، حيث تشير الدراسات التي أجريت حوله إلى أنه الأسرع انتشارًا بين المتحورات السابقة لكنه أقل حدة في الأعراض .

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن السماح بتطعيم من هم دون الـ18 عامًا وحتى الـ12 والبالغ عددهم 35 مليون طفل، لن يكون إلزاميًا مراعاًة لتخوف الأهالي على أبنائهم خاصة أنه لم تجر حتى الآن دراسات كافية حول تطعيم الصغار حتى إن هذا القلق موجود في أمريكا مصدر لقاح فايزر فطريقة تصنيع اللقاح نفسه مختلفة عن تصنيع اللقاحات الأخرى، وبالتالي فلن يجبر أحد على تطعيم ابنه.

ولفتت “ عبد الحليم” إلى أنه بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لكورونا سيتم منح الملقحين جرعة تنشيطية ثالثة من لقاح مغاير لما تم التلقيح به في الجرعتين السابقتين لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا، مؤكدًة أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بحيث تصل النسبة لـ70% من المصريين لمواجهة وجود موجات جديدة من الفيروس.