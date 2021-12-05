الأحد 05 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء مصر خلال الأسبوع الجاري، من يوم الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١ حتى يوم الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١.

وجاء في البيان حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية  ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة ٥٠ % تقريبًا، مع تعرض مدينة الإسكندرية لنوة قاسم.

وأشار الأرصاد إلى استمرار الشوائب العالقة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من البلاد مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، أن المحافظات الساحلية لمصر لم تتعرض لتسونامي، وأننا بعيدين كل البعد ولكن ما يحدث يكون بسبب ارتفاع موج البحر بسبب نوة قاسم أشد أنواع النوات صعوبة.

وحالة الطقس لمدة أسبوع وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١:
القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 19.
الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 21 والصغرى 19.
شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

الإثنين ٦ ديسمبر ٢٠٢١:
القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.
الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 22 والصغرى 19.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.
جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١:
القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 17.
الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 16.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 17.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 20 والصغرى 18.
شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

الأربعاء  ٨  ديسمبر ٢٠٢١:
القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 20.
الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 19.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى  23 والصغرى 20.
شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

الخميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١:
القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 20.
الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 19.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 23 والصغرى 20.
شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١:
القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 20.
الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 19.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  العظمى 23 والصغرى 20.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.
جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

مصر ارصاد الجيزة الحرارة درجات الطقس سقوط درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: 39 وفاة و892 إصابة جديدة بكورونا

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى

محامية مصطفى فهمى تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقه من فاتن موسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال