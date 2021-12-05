حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء مصر خلال الأسبوع الجاري، من يوم الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١ حتى يوم الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١.

وجاء في البيان حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، مع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة ٥٠ % تقريبًا، مع تعرض مدينة الإسكندرية لنوة قاسم.

وأشار الأرصاد إلى استمرار الشوائب العالقة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من البلاد مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، أن المحافظات الساحلية لمصر لم تتعرض لتسونامي، وأننا بعيدين كل البعد ولكن ما يحدث يكون بسبب ارتفاع موج البحر بسبب نوة قاسم أشد أنواع النوات صعوبة.

وحالة الطقس لمدة أسبوع وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

الإثنين ٦ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 17.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

الأربعاء ٨ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 20.

الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

الخميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 20.

الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 18.

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 20.

الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.