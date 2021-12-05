حافظ سعر اليورو لدى البنوك المصرية للبيع والشراء على مستوياته السابقة أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 5-12-2021، ولم يسجل سوى انخفاضات طفيفة لدى بنكى مصر والأهلى، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الأحد 5-12-2021

وفى هذا الصدد، تراوح متوسط سعر اليورو للشراء فى مستهل تعاملات اليوم الأحد بين 17.6216 جنيه و17.696 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.83جنيه لـ 17.87 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 17.7666 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 17.8781 جنيه، بينما انخفض سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6857 جنيه لـ 17.6216 جنيه، وانخفض سعر البيع من 17.8476 جنيه لـ 17.8381 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" انخفض سعر الشراء من 17.6857 جنيه لـ 17.6216 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 17.8475 جنيه لـ 17.83814 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.6857 جنيه لـ 17.631 جنيه للشراء، كما انخفض سعر البيع من 17.8602 جنيه لـ 17.8381 جنيه، أما عن سعر اليورو "تحويل" سجل تراجعًا من 17.6857 جنيه لـ 17.631 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع 17.8602 جنيه لـ 17.8281 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية عند 17.696 جنيه للشراء، كما استقر سعر البيع عند 17.87 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7083 جنيه للشراء، 17.8781 جنيه للبيع.

وتسود مخاوف أروروبية من انتشار متحور أوميكرون بشكل أسرع فى المستقبل القريب، بعدما رصدت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا عدد من الإصابات المحلية وسط تحذيرات من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، من تسبب المتحور أوميكرون بأكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي في غضون الأشهر القليلة المقبلة.