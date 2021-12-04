طلب إحاطة بالبرلمان حول أزمة النشيد الوطني في مباراة الأهلى وغزل المحلة

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عزف السلام الوطني عند بداية المباريات الرياضية لكرة القدم في الدوري العام، وما شهدناه مؤخرًا من عدم التزام الجمهور.

وقال عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ،في طلبه، إن السلام الوطني آداب لما له من دلالات وطنية لايمكن هدرها بين الغوغاء والدهماء، وخاصة ما حدث مؤخرًا في مباراة “ الأهلي والمحلة” من ارتكاب أفعال وتصرفات وهتافات تمثل إهانة للسلام الوطني، رغم أن هناك تعليمات وقواعد تنظم رفع العلم الوطني وعزف السلام الوطني.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته فى أسرع وقت لمواجهة استمرار الظاهرة بمباريات الدوري العام لاتخاذ اللازم قانونًا.

وواصلت جماهير الأهلي الهتاف بأصوات عالية قبل بداية مباراة غزل المحلة وأثناء عزف السلام الوطني مما أثار استياء الشارع المصري بشكل عام.

