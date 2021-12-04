انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق ببولاق الدكرور

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة نشوب حريق بموقع تحت الإنشاء بمنطقة كوبري الخشب بدائرة قسم بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الحادث كما أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق وتحديد الأسباب الرئيسية وراء اندلاعه.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بكمية من الأخشاب المستخدمة في انشاء أحد الكباري بموقع تحت الانشاء بمنطقة كوبري الخشب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات، وبينت التحريات أن ماسًا كهربائيًا بكشافات الإنارة سبب نشوب الحريق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.