تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طالب في 6 أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طالب بكلية الطب متوفي في ظروف غامضة بالحي السادس بمنطقة أكتوبر.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة داخل عقار بمنطقة الحى السادس بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة وبفحص الجثة تبين وجود أثر دماء على فمه.

وتقوم الجهات الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.