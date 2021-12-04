تجديد حبس سائق دهس طفل أثناء عبور الطريق بالعياط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بدهس طفل بسيارته أثناء عبوره الطريق بالعياط، ما أدى لوفاته.

كشفت تحقيقات النيابة أن بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل، في العقد الثاني من العمر.

وبإجراء التحريات تبين أنه خلال عبور الطفل للشارع صدمته سيارة نقل، ما تسبب في إصابته بجروح وكسور في مناطق متفرقة من الجسد وتمكنت القوات من ضبط السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.