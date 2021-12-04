السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الطالبية

حبس
حبس

للمرة الثانية، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس فني تصليح أدوات كهربائية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة خنق زوجته حتى الموت، لخلافات زوجية بينهما.

جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة، أن رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل به آثار خنق ومسجاة علي الأرض.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها يعمل فني تصليح أجهزة كهربائية وأصل إقامته بمحافظة بني سويف، وتزوج من المجني عليها قبل 3 أشهر ودائم المشاجرات معها بسبب قلة عمله ورغبة الزوجة  في إقامة علاقة جنسية بشكل دائم، وأنه أنهى حياتها خنقًا ولاذ بالفرار واختبأ في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة أمنية برئاسة النقباء مهند صفوت وأحمد جمعة معاوني مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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