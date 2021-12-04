السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» بأسوان

حادث توك توك
حادث توك توك

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" و"موتوسيكل"، بقرية توماس وعافية التابعة لمدينة نصر النوبة بأسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا من الأهالي يفيد بتصادم "توك توك" و"موتوسيكل"، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت مستشفى أسوان الجامعي، استقبلت 3 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو الريش بمدينة أسوان، وبالتحديد بالقرب من نجع الشديدة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارًا من مدير مرفق إسعاف أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق أبو الريش بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بالعيد الخمسين: «علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة»

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

أطباء الوحدات الصحية المطورة ضمن «حياة كريمة»: توفير أحدث الأجهزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال