إصابة 3 أشخاص فى تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» بأسوان

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" و"موتوسيكل"، بقرية توماس وعافية التابعة لمدينة نصر النوبة بأسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا من الأهالي يفيد بتصادم "توك توك" و"موتوسيكل"، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت مستشفى أسوان الجامعي، استقبلت 3 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو الريش بمدينة أسوان، وبالتحديد بالقرب من نجع الشديدة.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارًا من مدير مرفق إسعاف أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق أبو الريش بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى العلاج. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.