السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عماد زيادة يفوز بجائزة أفضل ممثل دور ثان بـ«الميديل إيست»

الميدل إيست
الميدل إيست

حصد الفنان عماد زيادة جائزة أفضل ممثل دور ثاني بميدل إيست في مهرجان «الأفضل ميديل إيست»، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبري بإمارة دبي.


وكرم «زيادة» وسط عدد كبير من النجوم من الوطن العربي بكافة المجالات الفنية والرياضية، ومن بينهم الفنان حمادة هلال وماجد المصري واللبناني معتصم النهار وسامر المصري وحمدي الميرغني والمطربة أنغام ومايا دياب، والفنان محمد جمعة والمخرج ياسر سامي والرياضي يعقوب السعدي، وغيرهم.

ومن جانبه عبّر عماد زيادة في تصريحات له عن سعادته البالغة لحصوله علي جائزة أفضل ممثل دور ثاني بمديل إيست، مؤكدًا أن تلك التكريم هو بمثابة وسام علي صدره، خاصة أن فوزة بتلك الجائزة كان بتصويت الجمهور المصري والعربي.

وأضاف: «هذه الجائزة تجعلني حريص دائما علي تقديم ما هو أفضل، حتي أصبح دائما عند حسن ظن الجمهور، كما أنها تشعرني بالمسئولية اتجاه كل ما أقدمه من أدوار بالدراما التليفزيونية»، متابعا أن تكريمه وسط تلك الكوكبة من نجوم الوطن العربي هو من الأشياء السارة بالنسبة له، لافتا إلى أنه يعتبر تلك الجائزة هدية كبيرة يعتز بها.

اللبنان حصول الوطن العربى حسن رياضي عدد كبير معتصم النها والعربي

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