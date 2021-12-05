ليس النعناع فقط.. قائمة أعشاب تساعد على إنعاش أنفاسك

في معظم الأحيان، يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو تكاثر البكتيريا في الفم، وليس من الممكن دائمًا وضع يديك على فرشاة أسنان أو زجاجة غسول للفم أو علكة خالية من السكر، فهناك أشياء أخرى تعمل على إنعاش أنفاسك.

ويمكن أيضًا استخدام العديد من الأعشاب التي تستخدمها لجعل الأطعمة ذات مذاق ورائحة مالحة لإنقاذ نفسك من الشعور بالحرج في كل مرة تفتح فمك، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

النعناع

هل تساءلت يومًا عن سبب احتواء معظم معاجين الأسنان على النعناع؟، النعناع جيد جدًا في جعل فمك نظيفًا ورائحة أنفاسك ممتعة، بصرف النظر عن أوراق النعناع الفعلية، يمكنك أيضًا الاعتماد على زيت النعناع الأساسي الذي يستخدمه العديد من مصنعي معجون الأسنان.

شجرة الكينا

تحتوي الكثير من العلكة على الأوكالبتوس، خاصةً إذا كانت تهدف إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة، وهذا لأن هذه العشبة ذات رائحة النعناع قادرة جدًا على تحييد الرائحة الكريهة في الفم الناتجة عن انتشار البكتيريا مثل النعناع.

القرنفل

يعد مضغ بعض القرنفل طريقة رائعة لإنعاش أنفاسك إذا لم تستطع تنظيف أسنانك بالفرشاة أو شطف فمك بغسول الفم، فالقرنفل هو أحد العلاجات التقليدية المعروفة لرائحة الفم الكريهة، فهناك عدد من غسولات الفم التي تعتمد على مستخلص القرنفل.

البقدونس

يقول العلماء إن الكلوروفيل الموجود بكثرة في عشبة البقدونس، هو مزيل روائح طبيعي ممتاز، لذا يمكنك الاعتماد عليه للتخلص من الرائحة الكريهة.

المريمية

هناك عشب واحد معروف أنه يقضي على العديد من تلك الأنواع من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، فهو نبات المريمية الذي يعد عنصرًا أساسيًا في معظم المطابخ.

إكليل الجبل

من الأعشاب الأخرى التي يمكن العثور عليها بسهولة في معظم المطابخ إكليل الجبل، فهي عشبة ذات قدرة عالية على إنعاش فمك.

اللافندر

يعتبر اللافندر أيضًا رائعًا للتخلص من التوتر ورائحة الفم الكريهة، وهو أمر يمكن أن يسلبك الوقت لبعض ممارسات نظافة الفم المناسبة.

الريحان

يمكن أن يؤدي مضغ ورقتين من أوراق الريحان إلى القضاء بسهولة على تلك الرائحة الكريهة، التي يحملها فمك، وذلك بفضل زيوت الأعشاب التي تمتلك خصائص مزيلة للروائح ومضادة للميكروبات.

الزعتر

يمكنك الاعتماد على الزعتر في كل مرة لا تشعر فيها برائحة أنفاسك، فهو زيت طيار في هذه العشبة يسمى "الثيمول" له تأثيرات مضادة للميكروبات.