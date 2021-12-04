السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي ينتهي من معاينة موقع حريق شقة بحدائق حلوان

حريق شقة
حريق شقة

انتهى خبراء المعمل الجنائي من معاينة موقع حريق شقة في حدائق حلوان، لبيان سبب الحريق الذي أسفر عن مصرع طفل.

كان عدد من رجال المعمل الجنائي انتقل لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان للوقوف على سبب الحريق، والذي أسفر عن وفاة طفل، ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا باندلاع حريق هائل  داخل "شقة" سكنية  بشارع حسن حسنى بمنطقة حدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى الشقق المجاورة، حيث تم إخماد الحريق وعثر على جثة طفل متوفي.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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