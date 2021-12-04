السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة الإتجار بالمواد المخدرة في البحيرة

حبس
حبس

قرر النيابة العامة بالبحيرة، حبس تشكيل عصابى مكون من شقيقين ونجل شقيقتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط شقيقين ونجل شقيقتهم، من العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزتهم 7 أجولة بداخلها مخدر البانجو، وبندقية خرطوش و28 طلقة من ذات العيار وذلك بمنطقة جزيرة أبو الخاوى، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح بالمنطقة.

ترجع أحدث الواقعة بتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بورود معلومات تفيد بقيام شقيقين، ونجل شقيقتهم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز كوم حمادة والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامية.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط مباحث المديرية، لسرعة ضبط المتهمين وعقب التأكد من المعلومات وعقب استئذان النيابة العامة بكوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة وبتقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية 7 أجولة معبئة بمخدر البانجو، وبندقية خرطوش و28 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المخدر المضبوط بغرض الاتجار، والسلاح والذخائر للدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

تشكيل عصابي مواد مخدرة سلاح نارى ضبط تشكيل عصابة حملة أمنية وزير الداخلية مديرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

أطباء الوحدات الصحية المطورة ضمن «حياة كريمة»: توفير أحدث الأجهزة

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال