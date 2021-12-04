حبس عصابة الإتجار بالمواد المخدرة في البحيرة

قرر النيابة العامة بالبحيرة، حبس تشكيل عصابى مكون من شقيقين ونجل شقيقتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط شقيقين ونجل شقيقتهم، من العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزتهم 7 أجولة بداخلها مخدر البانجو، وبندقية خرطوش و28 طلقة من ذات العيار وذلك بمنطقة جزيرة أبو الخاوى، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح بالمنطقة.

ترجع أحدث الواقعة بتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بورود معلومات تفيد بقيام شقيقين، ونجل شقيقتهم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز كوم حمادة والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامية.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط مباحث المديرية، لسرعة ضبط المتهمين وعقب التأكد من المعلومات وعقب استئذان النيابة العامة بكوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة وبتقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية 7 أجولة معبئة بمخدر البانجو، وبندقية خرطوش و28 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المخدر المضبوط بغرض الاتجار، والسلاح والذخائر للدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.