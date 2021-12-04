التموين: تحديد أسعار محاصيل الزراعات التعاقدية يهدف للاكتفاء الذاتي

أكد المهندس عبد المنعم الخليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية وخاصة السلع الاستراتيجية وعلى رأسها سلعة الأقماح المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع بنسب عالية حتى يقلل الضغط على الاستيراد من الخارج .

ولفت وكيل أول وزارة التموين في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أنه تم تحديد الأسعار قبل موسم زراعة القمح بسعر 820 جنيه للأردب هو سعر تشجيعي للفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة للأقماح المحلية لتوفير كميات كبيرة من الأقماح لصالح رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه تم تحديد موسم التوريد للجهات التسويقية للأقماح في منتصف شهر أبريل المقبل وحتى منتصف شهر يوليو المقبل لاستقبال الأقماح من خلال المواقع الاستلام والفرز.

وأضاف أن هناك زيادة في معدلات التوريد للأقماح المحلية كل عام ولدينا سعات تخزينية من الصوامع تستوعب تخزين أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون طن أقماح سنويا، مشيرا إلى أن معدلات الاستيراد الاقماح المستوردة من الخارج بلغت نحو 5 ملايين ونصف طن بدلا من 6 ملايين طن سنويا بما يعنى ان هناك توفير نصف مليون طن.

وتابع أن تحديد الأسعار قبل الموسم للسلع الاستراتيجية خطوة هامة وخطوة ضرورية وإيجابية وتنعكس لصالح الدولة في تقليل الفجوة بين معدلات الاستهلاك ومعدلات الإنتاج لتقليل حجم الاستيراد من الخارج .